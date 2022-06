EU-hof schrapt boete van 1 miljard Amerikaanse chipmaker Qualcomm

Het Europees Hof van Justitie schrapt een boete van bijna 1 miljard euro die de Europese Commissie in 2018 aan de Amerikaanse chipmaker Qualcomm had opgelegd. Volgens het gerecht, een onderdeel van het hof in Luxemburg, is de analyse van de commissie niet geldig en heeft het bedrijf zich niet goed kunnen verdedigen door een aantal “procedurele onregelmatigheden”.

Volgens de commissie had Qualcomm tussen 2011 en 2016 oneerlijke afspraken gemaakt met technologieconcern Apple over het exclusieve gebruik van zijn chips in Apples iPhones en iPads. Daarvoor betaalde de chipmaker miljarden dollars aan Apple. Mededingingscommissaris Margrethe Vestager legde daarvoor een boete van 997 miljoen euro op. Ze kan tegen het besluit van het gerecht in beroep gaan.

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU en toezichthouder op eerlijke concurrentie in Europa, heeft Qualcomm regelmatig in het vizier vanwege vermeend misbruik van zijn dominante marktpositie. In 2019 kreeg de chipmaker een boete van 242 miljoen euro omdat deze een rivaal de toegang tot de markt had geblokkeerd. Sinds begin 2020 doet het dagelijks EU-bestuur onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik bij de verkoop van chips die worden gebruikt in apparaten die werken met 5G.

De beslissing van de commissie om Qualcomm met 997 miljoen euro te beboeten voor de zaak rond Apple wordt “volledig vernietigd”, aldus het gerecht.