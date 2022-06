Japanse luchtvaartmaatschappij stapt af van Z-logo om Oekraïne

De Japanse budgetluchtvaartmaatschappij Zipair verandert haar logo. Dat was sinds de oprichting in 2020 een hoofdletter Z, maar omdat het Russische leger bij de inval in Oekraïne die letter ook gebruikt als symbool, is die besmet geraakt. In Rusland geldt de Z inmiddels als teken van steun voor de oorlog die het land voert.

Zipair wil niet in verband worden gebracht met de oorlog in Oekraïne, laat president Shingo Nishida van de prijsvechter weten. “Sommige mensen kunnen dat denken als ze ons logo zien zonder uitleg.” De dochtermaatschappij van Japan Airlines gaat de vliegtuigen nu uitrusten met een nieuw logo, een geometrisch ontwerp in drie kleuren.

Zipair is niet het enige bedrijf dat met zijn logo in de maag zit. Verzekeraar Zurich Insurance besloot zijn logo niet meer als profielfoto op sociale media te gebruiken.