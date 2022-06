KLM verwacht ondanks maatregelen weinig vluchten te annuleren

KLM verwacht deze zomer weinig vluchten te moeten annuleren, ondanks de maatregelen die Schiphol heeft aangekondigd. De luchtvaartmaatschappij denkt dat het genoeg is om het aantal opstappende passagiers op de luchthaven te beperken door een limiet te stellen op het aantal tickets dat nog wordt verkocht. KLM verwacht, met de informatie die ze van Schiphol heeft gekregen, niet dat het nodig is om bestaande boekingen op grote schaal te annuleren.

Deze zomer kunnen onder meer vanwege personeelstekorten minder reizigers gebruikmaken van Schiphol. De luchthaven legt zichzelf een maximaal aantal reizigers per dag op deze zomer en daarom moeten er vluchten worden geschrapt.

Veel toestellen van KLM zijn wanneer ze op Schiphol arriveren gevuld met passagiers die vanaf de luchthaven doorvliegen naar een andere bestemming en dat belast volgens KLM in mindere mate dan opstappende passagiers. De maatschappij werkt wel mee aan het beperken van het aantal opstappende passagiers om zo de druk op Schiphol te verminderen. Dat houdt in dat er in Nederland minder tickets worden verkocht, maar kan volgens een woordvoerster betekenen dat de stoelen wel bijvoorbeeld in andere Europese landen worden verkocht.

De slotcoƶrdinator van de luchthaven gaat in overleg met de verschillende luchtvaartmaatschappijen om de lagere aantallen te bereiken. In juli zijn er volgens Schiphol dagelijks zo’n 13.500 stoelen te veel als alle vliegtuigen helemaal vol zitten.

KLM “onderschrijft de noodzaak om aanvullende maatregelen te nemen”, zegt een woordvoerster. De maatschappij benadrukt dat het gedwongen reduceren van opstappende passagiers zeer ongewenst is en “eenmalig en kortstondig” moet zijn. KLM houdt Schiphol verantwoordelijk voor de financiĆ«le impact van de maatregelen. “Het kan niet zo zijn dat de gebruikers van de luchthaven structureel opdraaien voor de capaciteitsproblemen van Schiphol”, aldus KLM.