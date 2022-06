Minder vakantiewoningen verkocht in 2021

Nederlanders kochten vorig minder vaak een eigen vakantiewoning. In 2021 wisselden 6100 recreatiewoningen van eigenaar, 23 procent minder dan een jaar eerder. Toen was er nog sprake van een recordaantal verkopen van recreatiewoningen, meldt de branchevereniging voor makelaars NVM.

Fiscale veranderingen speelden waarschijnlijk een grote rol op de markt voor vakantiewoningen. De overdrachtsbelasting steeg in 2021 van 2 procent naar 8 procent bij aankopen van een huis waar de nieuwe eigenaar niet permanent in woont. Naast huizen die beleggers kopen voor de verhuur geldt dat dus ook voor recreatiewoningen.

Gemiddeld ging een recreatiewoning voor bijna 179.000 euro over naar een nieuwe eigenaar. Dat is 1,2 procent meer dan in 2020. In voorgaande jaren stegen de prijzen van vakantiewoningen met zo’n 6 procent. Volgens de NVM was de stijging vorig jaar matiger door het effect van de belastingverhoging. Ook werden in duurdere regio’s minder vakantiehuizen verkocht en in goedkopere regio’s juist meer.

Volgens de NVM zijn recreatiewoningen op de Waddeneilanden en in Zeeland relatief duur. Wie een vakantiewoning koopt in de Overijsselse regio’s Salland en Twente of Limburg is juist voordelig uit.