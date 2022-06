Steeds meer vakantiegangers willen Schiphol mijden

Nederlanders die met het vliegtuig op vakantie gaan, kiezen vaker voor een luchthaven in België of Duitsland. Ook regionale luchthavens zoals Rotterdam, Eindhoven en Maastricht zijn in trek. Reisorganisatie Sunweb merkt dat steeds meer reizigers een vakantie boeken vanaf de luchthavens van onder meer Brussel, Düsseldorf of Keulen-Bonn. Daarmee hopen ze taferelen zoals op Schiphol, waar vaak lange rijen staan, te voorkomen. Ook bij TUI merken ze de onrust onder de vakantieganger en zien ze meer interesse voor een vertrek vanaf regionale luchthavens.

Zeker een op de zes Nederlanders maakt volgens Sunweb gebruik van de mogelijkheid om vanaf een Duitse of Belgische luchthaven te vertrekken. Sunweb merkte al dat in de meivakantie Brussels Airport aan populariteit won. Ook voor Sunweb zelf is het uitwijken naar andere luchthavens een manier om de drukte op Schiphol te ontlopen.

TUI noemt de bevindingen van Sunweb “niet zo gek”, ook omdat Nederlanders in de media continu de problemen op Schiphol voorgeschoteld krijgen. Daarmee worden klanten “een beetje schuw”, aldus een woordvoerster van TUI. De organisatie wijst erop dat het omzetten van vluchten niet zomaar kan. “Rotterdam heeft bijvoorbeeld ook beperkingen”, legt de zegsvrouw uit. Ze wijst erop dat regionale luchthavens ook maar een beperkt aantal starts en landingen mogen afwikkelen en dat de uren waarop gevlogen mag worden beperkter is. Volgens TUI is de werkelijkheid op Schiphol overigens wel wat beter dan het algemene beeld in de media.

Om de drukte het hoofd te kunnen bieden zal Schiphol van maatschappijen eisen om het aantal passagiers terug te brengen. De impact van een dergelijke ingreep is voor reisorganisaties groter dan voor dagelijkse lijnvluchten, zo klinkt het. Een annulering van een vakantievlucht betekent bijvoorbeeld ook dat het hotel moet worden geannuleerd of reeds geboekte excursies. De kosten die daarmee gemoeid zijn, komen in eerste instantie voor rekening van de reisorganisatie. Later op donderdag wordt mogelijk meer bekend over het aantal annuleringen.