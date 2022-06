Zwitserland en Hongarije schroeven rentes onverwacht op

De centrale banken van Zwitserland en Hongarije hebben donderdag de rentetarieven in hun landen onverwacht verhoogd. Met de renteverhogingen willen de centrale bankiers de hard oplopende inflatie aanpakken. De rentestappen volgen op de forse renteverhoging in de Verenigde Staten, waar de Federal Reserve het rentetarief met maar liefst 0,75 procentpunt opschroefde.

De Zwitserse Nationale Bank verhoogde de rente met een half procentpunt. De rente in het land komt daarmee uit op min 0,25 procent. Het was de eerste renteverhoging in Zwitserland sinds 2007. De Zwitserse centralebankpresident Thomas Jordan verklaarde daarbij toekomstige renteverhogingen niet uit te sluiten om de inflatie in het land te stabiliseren.

De centrale bank verwacht verder dat de inflatie hoger uitkomt dan eerder voorzien, tot 2,8 procent dit jaar, 1,9 procent in 2023 en 1,6 procent in 2024. De Zwitserse frank steeg in waarde na het rentebesluit. Ook gaf de centrale bank aan “actief” te blijven op de valutamarkt.

In Hongarije ging de belangrijkste rentevoet van het land met een half procentpunt omhoog tot 7,25 procent. Het was de tweede renteverhoging in drie weken tijd. De verrassende rentestap volgde op een forse waardedaling van de Hongaarse munt, de forint, deze week.

De forint bereikte maandag een historisch dieptepunt ten opzichte van de euro. Beleggers dumpten de munt nadat de Hongaarse centrale bank had aangegeven het tempo van renteverhogingen te willen vertragen, ondanks dat de inflatie in het land is opgelopen tot het hoogste niveau in 21 jaar.

De Britse centrale bank houdt donderdag ook een rentevergadering. Algemeen wordt verwacht dat de Bank of England de rente voor de vijfde keer op rij zal verhogen om de hoge inflatie te bestrijden. In mei werd de rente in het Verenigd Koninkrijk met een kwart procentpunt opgeschroefd tot 1 procent. De Britse rente staat daarmee op het hoogste niveau in dertien jaar. De inflatie in het Verenigd Koninkrijk liep in april op tot 9 procent. Dat is het hoogste niveau in veertig jaar.

De Europese Centrale Bank hield vorige week de rente in het eurogebied nog ongewijzigd. Wel gaf de centrale bank aan in juli te zullen beginnen met een eerste renteverhoging van een kwart procentpunt. Dat zou voor het eerst zijn sinds 2011.