Beurs Tokio levert in na rentebesluit Bank of Japan

De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag met een stevig verlies de handel uitgegaan. Beleggers reageerden op het besluit van de centrale bank van Japan die voorlopig zijn ultra-gematigde monetaire beleid handhaaft. Het besluit van de Bank of Japan (BoJ) staat in schril contrast met dat van andere centrale banken wereldwijd. Zo verhoogden eerder deze week de Amerikaanse Federal Reserve en de centrale banken van Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk de rente om de hoge inflatie te beteugelen.

Na de beslissing van de BoJ verzwakte de yen meer dan 1,5 procent afgezet tegen de dollar. De Nikkei verloor 1,8 procent en sloot op 25.963,00 punten. Dat kwam mede door het verlies van zwaargewicht SoftBank. Het tech- en mediaconglomeraat verloor meer dan 4 procent van zijn beurswaarde.

De Hang Seng-index in Hongkong herstelde zich van eerdere verliezen en won 0,8 procent. Ook op het Chinese vasteland was de stemming positief. In Shanghai stond ook een winst van 0,8 procent op de borden, Shenzhen steeg 1,2 procent. Het begrotingstekort in China liep ondertussen op naar het hoogste punt ooit. In de eerste vijf maanden van het jaar stegen de uitgaven fors vanwege de corona-uitbraken en de belastingverlaging om de economie te stimuleren. Dat laatste zorgt de laatste tijd ook voor enige opluchting bij beleggers.

In Taiwan verloor chipproducent TSMC 1,4 procent van zijn beurswaarde. De onderneming krijgt naar eigen zeggen per 2024 de beschikking over de nieuwste EUV-chipmachines van de Nederlandse chipmachinemaker ASML.

De Kospi in Seoul daalde 0,7 procent en ook in Australiƫ was het sentiment negatief. Daar verloor de All Ordinaries 1,8 procent.