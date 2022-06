Elon Musk wil een miljard gebruikers op Twitter krijgen

In zijn eerste gesprek met Twittermedewerkers zei Elon Musk dat hij het platform naar een miljard gebruikers wil laten groeien. Op dit moment heeft Twitter wereldwijd 229 miljoen gebruikers. Tijdens het gesprek liet Musk niet weten of de deal ├╝berhaupt nog doorgaat, nadat hij enkele weken geleden zelf de overname in twijfel trok vanwege het aantal bots op het platform.

Musk liet aan medewerkers weten dat hij vindt dat mensen alles moeten kunnen zeggen dat binnen de grenzen van de wet valt, maar dat berichten met een schandelijke inhoud niet zullen worden aanbevolen door de algoritmes van het platform. “We moeten een balans vinden tussen mensen laten zeggen wat ze willen en het platform aangenaam houden, anders gebruiken ze het simpelweg niet”, zei Musk volgens een verslag dat online werd gezet.

Op vragen over een reorganisatie zei Musk dat het bedrijf “gezond moet worden”. “Iedereen die overduidelijk een belangrijke bijdrage levert, hoeft zich nergens zorgen over te maken”, zei hij.