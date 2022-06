EU-ministers Financiën keuren Pools coronaherstelplan goed

De EU-ministers van Financiën keuren het Poolse coronaherstelplan goed. Sigrid Kaag onthield zich tijdens de bijeenkomst met haar Europese collega’s in Luxemburg van stemming over het pakket van 36 miljard euro, zoals in de Tweede Kamer al was aangekondigd. Kaag leverde net als haar Belgische, Zweedse en Deense collega’s een gezamenlijke verklaring af waarin zij hun zorgen over de Poolse rechtsstaat uiten en de Europese Commissie aansporen de rechtsstaat te blijven beschermen.

Polen heeft uit het coronaherstelfonds, dat de EU-leiders kort na de Covid-19-uitbraak in 2020 opzetten, voor 24 miljard euro aan subsidies en voor 12 miljard aan gunstige leningen aangevraagd. De commissie onderhandelde een jaar met Warschau over de strenge voorwaarden waar het land aan moet voldoen voor het geld, steeds in delen, kan worden uitgekeerd.

Zo eist Brussel de ontmanteling van een Poolse tuchtkamer, wat ook al door het Europees Hof van Justitie is gesommeerd. Rechters die door die tuchtkamer zijn ontslagen moeten daar bovendien tegen in beroep kunnen gaan bij een onafhankelijke rechtbank.