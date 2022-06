Frankrijk krijgt geen Russisch gas meer via Duitsland

Door de pijpleiding die het gasnet van Frankrijk met Duitsland verbindt stroomt geen Russisch gas meer. De Franse beheerder van het gasnetwerk, GRTGaz, meldt dat de toevoer van gas via dat knooppunt sinds woensdag is stilgevallen.

De melding komt op dezelfde dag dat het Russische staatsgasconcern Gazprom het Italiaanse energieconcern Eni liet weten maar de helft van de gevraagde hoeveelheid gas te kunnen leveren. Ook de gastoevoer naar Slowakije vanuit Rusland is gehalveerd, meldde de Slowaakse gasimporteur SPP.

Volgens GRTGaz komt de energietoevoer naar Franse klanten niet in gevaar. Ook gaat het vullen van de gasbergingen voor de winter verder. Die operatie loopt op schema, want de opslagen zijn voor 56 procent gevuld terwijl dat normaal gesproken rond deze tijd van het jaar 50 procent is.

De verbinding tussen Duitsland en Frankrijk was doorgaans goed voor het merendeel van de gasimport van Frankrijk. Maar sinds het begin van dit jaar is dat veranderd en werkt het knooppunt nog maar op 10 procent van zijn capaciteit.

Frankrijk is voor zo’n 17 procent van zijn gas afhankelijk van Rusland. Om minder afhankelijk te worden van het land, importeert het nu meer gas uit buurland Spanje.

Gazprom verminderde de gasexport naar Duitsland en Oostenrijk deze week ook al fors. Daarbij verwees het concern naar technische problemen door het gemis aan onderdelen, maar de Italiaanse premier Mario Draghi noemde dat leugens. Hij beticht Rusland ervan gas als wapen in te zetten tegen westerse landen die sancties hebben ingesteld wegens de Russische inval in Oekraïne

Eerder beëindigde Rusland al de toevoer van gas naar Nederland, Polen, Bulgarije, Denemarken en Finland. Gasimporteurs in die landen wilden niet betalen in roebels, zoals de Russische president Vladimir Poetin eiste.