De Hypotheker: veel 55-plussers verhuizen niet maar verbouwen

Steeds meer 55-plussers kiezen ervoor niet te verhuizen, maar in hun woning te blijven en deze te verbouwen. Het lukt ze door de grote schaarste aan betaalbare seniorenwoningen namelijk niet om een geschikt nieuw huis te vinden. Dit merkt De Hypotheker die waarschuwt dat dit ten koste gaat van de doorstroming op de huizenmarkt.

De hypotheekadviseur baseert zich op eigen cijfers over het aantal hypotheekaanvragen onder 55-plussers voor het verbeteren van de eigen woning. In het eerste kwartaal van dit jaar gebeurde dit volgens De Hypotheker ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. En de toename lijkt zich door te zetten, want in april en mei was ook sprake van aanzienlijke stijgingen.

Tegelijkertijd loopt het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een nieuwe woning in deze leeftijdscategorie juist flink terug. De Hypotheker wijt dit aan het grote tekort aan zogeheten levensloopbestendige woningen. Daarvan zijn er naar schatting momenteel ongeveer 350.000 te weinig. Veel woningen voldoen namelijk niet aan de wensen van ouderen, bijvoorbeeld omdat ze niet gelijkvloers zijn of weinig voorzieningen in de buurt hebben.

Volgens commercieel directeur Menno Luiten van De Hypotheker is het cruciaal dat er snel meer seniorenwoningen bijkomen. “Als deze groep huizenbezitters in beweging komt, komen immers ook woningen vrij voor starters en doorstarters.” Daarmee herhaalt hij eigenlijk recente opmerkingen van de Vereniging Eigen Huis (VEH) met dezelfde strekking.

Een deskundige van ABN AMRO stelde eerder dit jaar al dat veel ouderen nu wel willen verhuizen naar een seniorenwoning, maar dat toch niet doen omdat er geen passend en betaalbaar aanbod is. Volgens de bank zou Nederland de komende jaren daarom minimaal 400.000 tot 500.000 nieuwe seniorenwoningen nodig hebben.