Gedaalde olieprijs amper merkbaar in benzineprijs aan pomp

De olieprijzen zijn de afgelopen tijd behoorlijk gedaald vanwege de vrees voor een economische recessie. Maar de prijzen aan de Nederlandse pomp blijven hoog. Volgens marktdeskundige Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers hebben oliemaatschappijen weinig haast om de prijzen voor benzine en diesel te verlagen als de olieprijzen dalen. Bij een stijgende olieprijs gooien ze juist wel zo snel mogelijk de brandstofprijzen omhoog.

De olieprijzen staan nu op de laagste niveaus in weken. De prijs van Amerikaanse olie bedraagt nu circa 105 dollar voor een vat van 159 liter. Eerder deze maand was dat nog meer dan 120 dollar per vat. Maar de adviesprijs voor een liter Euro95 is nog 2,481 euro, wat slechts iets minder is dan het record van 2,504 euro dat eerder deze maand werd aangetikt.

Van Selms redeneert dat maatschappijen denken dat consumenten gewend zijn geraakt aan de hoge benzine- en dieselprijzen. “Dus waarom zou je dan haast hebben om de prijzen verlagen?” Pas als concurrentie om de hoek komt kijken, gaan de prijzen weer dalen, aldus de kenner.

Daarnaast kijken oliebedrijven ook naar de langere termijn bij het bepalen van de prijzen aan de pomp, zegt de marktdeskundige. De verwachting van veel analisten is dat de olieprijzen de komende tijd weer zullen stijgen, mogelijk tot wel 150 dollar per vat. “Die outlook maakt dat er geen grote drang is bij oliebedrijven om de prijzen te verlagen”, stelt Van Selms.

Al met al verwacht Van Selms dat er voorlopig geen drastische daling van de brandstofprijzen zal komen. “We zullen moeten leren leven met relatief hoge prijzen.” Hij wijst er daarbij op dat de accijnsverlaging op brandstof in de prijzen is verwerkt.

De adviesprijs van diesel is nu 2,314 euro per liter. Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. In de praktijk betalen automobilisten de adviesprijzen alleen langs de snelweg. Bij pompstations elders liggen de prijzen vaak lager.