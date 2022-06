Groot e-sigarettenmerk Juul vecht verbod in Verenigde Staten aan

Juul Labs gaat het verbod op de verkoop van zijn e-sigaretten in de Verenigde Staten aanvechten. Het bedrijf heeft een Amerikaanse rechter gevraagd het bevel van de medicijnen- en warenautoriteit FDA om de producten uit de schappen te halen te blokkeren. Juul kon volgens de FDA niet aantonen dat de e-sigaretten per saldo een voordeel voor de volksgezondheid opleveren ten opzichte van gewone sigaretten.

Juul vecht het verbod aan omdat die het bedrijf “onherstelbare schade” gaat toebrengen. Alle producten van het merk zijn nu verboden in de VS. Winkels die nog Juul-producten hebben liggen, moeten die verwijderen.

E-sigaretten waren een paar jaar in opkomst omdat ze werden gepresenteerd als beter alternatief voor het roken van sigaretten of andere rookwaar. Ze bevatten geen tabak, maar vaak wel nicotine. De FDA moest nagaan of deze producten mensen helpen bij het stoppen met roken. Zo ja, dan moeten de voordelen voor bestaande rokers ook opwegen tegen de gezondheidsschade bij nieuwe gebruikers van e-sigaretten.

De FDA stelt dat juist veel jongeren in de VS zijn begonnen met ‘vapen’, zoals het roken van de e-sigaretten heet, door de opkomst van grote spelers op de markt zoals Juul. De FDA vond de gegevens die Juul Labs aanleverde voor het onderzoek onvolledig en soms zelfs met elkaar in tegenspraak.

Ook in Nederland ligt het vapen onder vuur, mede door zorgen over de populariteit ervan onder jongeren. Vanaf 1 juli is het verboden om e-sigaretten met smaken zoals aardbeienijs, mango of hazelnootpasta te verkopen.