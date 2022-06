Rutte beklaagt zich op EU-top over Hongaars veto tegen winsttaks

Premier Mark Rutte heeft op de EU-top in Brussel zijn beklag gedaan over het plotselinge verzet van Hongarije tegen de invoering van een minimumtarief voor winstbelasting. Hij hoopt dat Frankrijk het obstakel komende week nog uit de weg weet te ruimen. Volgens president Emmanuel Macron zet zijn regering “alles op alles” om de Hongaren voor 1 juli, als Tsjechië het EU-voorzitterschap overneemt, mee te krijgen, zei hij in Brussel.

Vorige week vrijdag dwarsboomde Hongarije onverwacht en tot groot ongenoegen van de andere lidstaten een richtlijn over een Europees minimumtarief van 15 procent voor winstbelasting voor grote multinationals. Dat deed het land tijdens een vergadering van de EU-ministers van Financiën minuten nadat Polen na maanden zijn veto tegen de plannen juist introk. Voordien had Boedapest geen bezwaren opgeworpen. Diplomaten noemden de actie “schandalig”.

Nederland vindt het “van groot belang”, aldus Rutte, dat de minimumbelasting wordt ingevoerd, zoals eerder door 137 landen inclusief Hongarije is afgesproken. De premier zei geen begrip te hebben voor de plotse blokkade die Boedapest opwerpt. Maar hij had het er niet persoonlijk met premier Viktor Orban over gehad, zei hij. Parijs is volgens Macron in gesprek met Orban. Met de beoogde belastingrichtlijn moeten alle 27 lidstaten instemmen.