Duitsers willen buitenlands personeel inzetten op luchthavens

De Duitse regering wil deze zomer arbeiders uit het buitenland laten bijspringen op de luchthavens om alle vakantievluchten door te laten gaan. Dat zei de Duitse minister voor Arbeid, Hubertus Heil, in een interview met de krant Bild.

Net als in Nederland zorgen personeelstekorten voor lange wachttijden en chaotische situaties op de vliegvelden. De komst van arbeidskrachten uit andere landen moet ervoor zorgen dat alle vakantievluchten zo soepel mogelijk verlopen.

“De federale regering is van plan om personeel waar dringend behoefte aan is voor tijdelijk werk naar Duitsland te laten komen”, zei Heil in Bild. Hij benadrukte dat de gastarbeiders volgens de geldende cao’s moeten worden betaald.

Volgens partijen in de branche vinden gesprekken plaats met zo’n 2000 mogelijke werknemers uit landen buiten de Europese Unie. Zij komen onder andere uit Turkije.

Tijdens de coronacrisis gingen massaal banen verloren in de luchtvaart. Nu de vraag naar vakantievluchten weer toeneemt is het voor de sector moeilijk om weer personeel te vinden.

In Nederland zorgt een tekort aan afhandelaars en beveiligers voor knelpunten op luchthaven Schiphol. Deze zomer moeten luchtvaartmaatschappijen het aantal passagiers dat ze via de nationale luchthaven laten vliegen beperken om de drukte beheersbaar te houden.