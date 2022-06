Deense vacaturesite dient klacht in bij Brussel tegen Google

De Deense vacaturesite Jobindex heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen het Amerikaanse internetconcern Google. Volgens het bedrijf trekt het onderdeel van Alphabet zijn eigen onlinevacaturedienst Google for Jobs voor ten opzichte van concurrerende sites.

Door de klacht dreigt Google verder onder de loep te worden genomen door Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager. Google, dat de afgelopen jaren door Vestager een boete van meer dan 8 miljard euro heeft gekregen voor verschillende concurrentiebeperkende praktijken, heeft eerder gezegd dat het wijzigingen heeft aangebracht in Europa na klachten van rivalen op het gebied van online zoeken naar werk.

Google for Jobs, dat in 2018 in Europa werd gelanceerd, stuitte in 2019 al op kritiek van 23 onlinevacaturesites. De sites klaagden dat ze marktaandeel hadden verloren nadat de zoekgigant naar verluidt zijn marktmacht had gebruikt om zijn eigen dienst voor te trekken.

Jobindex, die drie jaar geleden ook al had geklaagd, stelt dat Google via concurrentiebeperkende middelen een groot deel van de zeer competitieve Deense markt naar zich toe heeft getrokken. Volgens oprichter en topman Kaare Danielsen van Jobindex had zijn bedrijf de grootste banendatabase in Denemarken opgebouwd voordat Google for Jobs vorig jaar de lokale markt betrad. “Toch verloor Jobindex in de korte tijd na de introductie van Google for Jobs in Denemarken 20 procent van het zoekverkeer aan de service van Google”, zei hij tegen persbureau Reuters.

Door zijn eigen service bovenaan de resultatenpagina’s te plaatsen, verbergt Google volgens Danielsen andere relevante vacatures voor werkzoekenden. “Dit verstikt niet alleen de concurrentie tussen wervingsdiensten, maar schaadt ook rechtstreeks de arbeidsmarkten, die van cruciaal belang zijn voor elke economie”, aldus Danielsen.