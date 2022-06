Gasprijs loopt verder op door zorgen aanvulling voorraden

De Europese gasprijzen zijn maandag verder opgelopen na de opmars van de afgelopen twee weken. De prijzen zitten in de lift door de zorg dat de Europese landen hun gasvoorraden niet op tijd kunnen aanvullen voor de komende winter door het afknijpen van de leveringen door Rusland.

Op de voor Europa maatgevende beurs in Amsterdam werd gas dik 5 procent duurder op 135 euro per megawattuur. Afgelopen week steeg de gasprijs al 9 procent. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom maakte twee weken geleden bekend de leveringen aan Duitsland verder terug te schroeven. Via de Nord Stream 1, voor Duitsland de belangrijkste pijpleiding voor Russisch gas, wordt nog maar zo’n 40 procent van de normale hoeveelheid geleverd.

Doordat partijen moeite hebben om vervanging te vinden voor het Russische gas zijn de voorraadniveaus in Europa afgelopen zaterdag 1 procent gedaald. De situatie dreigt verder te verslechteren doordat de Nord Stream-pijpleiding volgende maand door Rusland volledig wordt afgesloten vanwege onderhoud.

De Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck waarschuwde al dat het niet zeker is dat Rusland na de onderhoudswerkzaamheden de gasleveringen zal hervatten via de pijpleiding. Verdere prijsstijgingen en rantsoenering van gas deze winter liggen daarmee in het verschiet. In Duitsland is al de tweede fase van het driedelige noodplan rond de gasvoorziening in het land ingegaan en Berlijn gaat meer kolencentrales gebruiken om gas te vervangen.

Volledige aanvulling van de gasvoorraden is essentieel voor Europa om de winter door te komen wanneer de vraag naar gas piekt. Volgens diplomaten bespreken de EU-ministers van Energie maandag tijdens een bijeenkomst in Luxemburg de plannen rond de gasvoorziening voor komende winter. De Europese Commissie streeft ernaar om in juli een voorstel te presenteren over hoe het economische blok ook de vraag naar gas kan verminderen.