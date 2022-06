Leiders G7-landen veroordelen Russische raketaanval Krementsjoek

De leiders van de G7-landen hebben de Russische raketaanval op een winkelcentrum in de Oekraïense stad Krementsjoek veroordeeld, ze noemen het een oorlogsmisdaad. Bij de aanval kwamen zeker achttien mensen om het leven en 95 mensen raakten gewond volgens Oekraïne. Volgens Rusland is er een munitieopslagplaats getroffen naast een leegstaand winkelcentrum. In de getroffen opslagplaats zouden onder meer geavanceerde wapens hebben gelegen die de VS en Europa aan Oekraïne zouden hebben gegeven.

De G7 baseert zich op de Oekraïense lezing. “Willekeurige aanvallen op onschuldige burgers zijn een oorlogsmisdaad. Het is een afschuwelijke aanval”, staat in een verklaring van de leiders van de G7. De leiders waren bij elkaar in het Duitse München voor een overleg. De G7 is een op economische vraagstukken gerichte overleggroep van Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de VS. De EU, voorheen de Europese Economische Gemeenschap, schuift sinds 1977 ook aan.

Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski valt het Russische leger bewust burgers aan. “Dit is een van de brutaalste terroristische aanslagen in de geschiedenis van Europa. Dit was een winkelcentrum in een vredige stad met vrouwen, kinderen en normale burgers.”

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zei na de aanval dat de oorlog snel moet worden beëindigd. Andere leiders, zoals Boris Johnson en Emmanuel Macron, noemden de aanval onder meer “barbaars” en een schande. De G7-leiders zeiden dat Vladimir Poetin en de mensen achter de aanval uiteindelijk verantwoording zullen moeten afleggen.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties overlegt dinsdag over de raketaanval na een verzoek van Oekraïne.