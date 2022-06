Philips-topman: bemoedigend resultaat, ook met oog op claims

De testresultaten waaruit blijkt dat veel van de problemen met slaapapneu-apparaten veroorzaakt zijn door het schoonmaken met ozon, zijn bemoedigend voor Philips. Dat zegt topman Frans van Houten tegen het ANP. “Dat was al onze aanname, maar is nu ook aangetoond.” Ook met het oog op mogelijke schadeclaims is Van Houten “heel blij met dit resultaat”.

Verschillende groepen patiënten in met name de Verenigde Staten hadden de afgelopen tijd al aangekondigd schadeclaims in te gaan dienen tegen Philips. Bij winst zou dat Philips miljarden dollars kunnen kosten, maar nu lijkt het bedrijf een stuk sterker te staan.

“Bij de geteste apparaten zaten er 422 waarover een klacht was ingediend, maar bij slechts 4 procent was het isolerende schuim aangetast”, haalt Van Houten in dat kader verder aan. “Je zou dus de conclusie kunnen trekken dat de rest van de klachten niets met deze terugroepactie te maken heeft.”

Tegelijkertijd is Van Houten zich ervan bewust dat dit voor patiënten een moeilijke tijd is. “We kregen kritiek dat het allemaal lang duurt en vanuit het perspectief van de patiënt is dat ook zo.” De terugroepactie, die gewoon doorgaat, is inmiddels op stoom. “Een patiënt mag nooit de dupe zijn van een apparaat, of dat nou komt door het apparaat zelf of door de manier van schoonmaken”, aldus Van Houten.

Voor de tests ging Philips in zee met onafhankelijke experts en vijf onafhankelijke testlaboratoria. “We hebben daar de afgelopen tijd 60 procent van de capaciteit ingenomen.” Er lopen nog altijd tests. Zo wordt er gekeken naar de chemische samenstelling van het schuim als dat is aangetast. Uit het onderzoek bleek weliswaar dat er een veel kleinere kans is dat patiënten dit inademen, “maar we willen toch weten wat het zou doen met een patiënt als dat spul alsnog in de longen terechtkomt.”

Van Houten hoopt dat door de voor Philips gunstige resultaten het schuimdebacle redelijk vlot verleden tijd kan zijn. “Het is zeker de bedoeling dat we ons dan weer kunnen richten op ontwikkeling van de apparaten en weer gewoon mee gaan doen in de markt.” Het isolatieschuim in de nieuwere modellen van de slaapapneu-apparaten is in ieder geval niet gevoelig voor ozon. “We hebben daar na de goedkeuring aanvullende tests op uit gevoerd en er zijn geen signalen dat er met dat schuim iets mis is.”