Sportmerk Nike zakt op positief Wall Street

Nike werd dinsdag lager gezet op de aandelenbeurzen in New York. De omzet van het Amerikaanse sportartikelenmerk daalde het afgelopen kwartaal iets. Dat kwam vooral door zwakkere verkopen op de belangrijke Chinese markt wegens coronalockdowns. Nike gaf daarbij een voorzichtige verwachting af voor het huidige kwartaal. Het aandeel verloor 3 procent.

De stemming op Wall Street was gematigd positief na de koersdip een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,8 hoger procent op 31.673 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 3930 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,6 procent tot 11.596 punten.

De aandacht bleef ook uit gaan naar de overnamestrijd rond budgetmaatschappij Spirit Airlines. Concurrent JetBlue verhoogde opnieuw zijn overnamebod op Spirit. Spirit liet maandag nog weten bij het besluit te blijven om samen te gaan met branchegenoot Frontier Airlines. Spirit steeg 4 procent en JetBlue 3,1 procent. Frontier Group, de eigenaar van Frontier Airlines, won 2,8 procent.

Ook de banken stonden in de belangstelling. Bank of America, Morgan Stanley en Goldman Sachs kondigden aan het dividend te verhogen na het slagen voor de stresstest van de Amerikaanse centrale bank. De drie grootbanken stegen tot 4,1 procent.

Occidental Petroleum ging 3,6 procent omhoog. Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van beurslegende Warren Buffett, heeft zijn belang in de olieproducent verder uitgebreid tot ruim 16 procent.

Robinhood Markets steeg een fractie. Het aandeel klom maandag nog 14 procent na mediaberichten dat cryptobeurs FTX de beleggingsapp zou willen overnemen. FTX ontkende echter interesse te hebben in een overname van Robinhood.

De casinobedrijven Wynn Resorts en Las Vegas Sands stegen tot 6,6 procent na stevige koerswinsten in de Chinese gokindustrie. Beleggers reageerden positief op de versoepeling van coronamaatregelen in China, waar onder meer de quarantainetijd voor Chinezen en internationale reizigers is verkort.