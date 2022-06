ECB-bestuurder wil renteverhoging 0,5 procentpunt in juli

De Europese Centrale Bank (ECB) moet de rente volgende maand met 0,5 procentpunt verhogen als de inflatie verder blijft oplopen. Dat zei Gediminas Šimkus, president van de centrale bank van Litouwen en bestuurslid bij de ECB, in een interview met persbureau Bloomberg tijdens de bijeenkomst van centrale bankiers in het Portugese Sintra.

De ECB heeft al aangegeven bij de beleidsvergadering in juli voor het eerst in meer dan tien jaar de rente te gaan verhogen om de hoge inflatie te bestrijden. Daarbij wordt uitgegaan van een verhoging met 0,25 procentpunt. Volgens Šimkus moet deze rentestap van een kwart procentpunt echter niet “in steen gebeiteld zijn” en zou een renteverhoging met 0,5 procentpunt ook op tafel moeten liggen als blijkt dat de inflatie nog geen teken van afkoeling laat zien.

ECB-president Christine Lagarde beloofde tijdens de bijeenkomst in Sintra al er alles aan te zullen doen om de hoge inflatie in het eurogebied aan te pakken. In de eurozone is de rente tot nu toe nog ongewijzigd gebleven, terwijl belangrijke centrale banken in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk de rentetarieven al flink hebben opgeschroefd om de inflatie te bestrijden.

De inflatie in de eurozone kwam in mei uit op een record van 8,1 procent. De stijging van de kosten van het levensonderhoud wordt vooral aangejaagd door de hoge prijzen voor energie en levensmiddelen vanwege de oorlog in Oekraïne. Vrijdag komen nieuwe cijfers naar buiten over de inflatie in de eurolanden. Economen verwachten dat de consumentenprijzen in juni met 8,5 procent zijn gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee zou dus een nieuw record worden aangetikt en lijkt van een afkoeling nog geen sprake te zijn.

Het Spaanse statistiekbureau INE maakte woensdag bekend dat de inflatie in Spanje deze maand verder is opgelopen tot een record van 10 procent. In mei bedroeg de inflatie in het land nog 8,5 procent. Later op de dag wordt ook nog het inflatiecijfer van Duitsland, de grootste economie van de eurozone en de belangrijke handelspartner van Nederland, bekendgemaakt.