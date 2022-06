Europese Unie en Nieuw-Zeeland sluiten vrijhandelsakkoord

De Europese Unie en Nieuw-Zeeland hebben een vrijhandelsakkoord gesloten. Dat maakten Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern na het beĆ«indigen van de onderhandelingen in Brussel bekend. Door de deal zal de bilaterale handel met 30 procent toenemen, zei Von der Leyen, die van een “solide en modern” handelsverdrag sprak.

Volgens de commissie zal de jaarlijkse export naar Nieuw-Zeeland met 4,5 miljard euro groeien, en de Europese investeringen in het land met 80 procent. Ardern zei dat het een belangrijke dag is voor beide handelspartners. “We hebben er veertien jaar over gedaan”, om het akkoord te bereiken, aldus de Nieuw-Zeelandse. Beide handelspartners schaffen nagenoeg alle importheffingen af.

Volgens handelscommissaris Valdis Dombrovskis luidt het akkoord een “nieuwe generatie” van handelsverdragen in, waarin voor het eerst strafmaatregelen zijn ingebouwd als de andere partij fundamentele arbeidsprincipes of het klimaatakkoord van Parijs schendt. Ook zijn er voor het eerst hoofdstukken in opgenomen over duurzame voedselsystemen, gendergelijkheid en de hervorming van subsidies voor fossiele brandstoffen.