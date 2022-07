Belgische fabrikant: geen salmonella-chocolade over de toonbank

Geen van de met salmonella besmette chocolade uit een Belgische fabriek is bij consumenten terechtgekomen. Zij lopen dus niet het gevaar ziek te worden, zegt fabrikant Barry Callebaut na eigen onderzoek. Dat geldt ook voor de besmette chocolade die naar Nederland was geƫxporteerd.

Donderdag sloeg Barry Callebaut alarm omdat in zijn chocoladefabriek in Wieze, volgens het bedrijf de grootste ter wereld, de salmonellabacterie was aangetroffen. Besmette chocolade was geleverd aan onder meer afnemers in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Maar het merendeel van de vervuilde producten had de fabriek nog niet verlaten, zei Callebaut toen al.

De Belgische toezichthouder gaat zelf nog na of de besmette chocolade inderdaad niet over de toonbank is gegaan en de voedselveiligheid niet in het geding is. Callebaut heeft de fabriek stilgelegd. Het is nog onduidelijk wanneer het werk er weer op gang kan komen. Vooralsnog dreigen volgens de chocolademaker nog geen lege schappen.

Eerder dit jaar werd in een Belgische fabriek van het Italiaanse bedrijf Ferrero ook al salmonella gevonden. Honderden mensen werden ziek, onder wie ook Nederlanders. De chocolade-eieren van Kinder Surprise verdwenen een poos uit de schappen.