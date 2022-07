Chipbedrijven onder druk in opverende AEX, Just Eat bovenaan

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stonden vrijdag onder druk in de AEX-index, die licht opveerde onder aanvoering van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. Beleggers reageerden op tegenvallende verwachtingen van de Amerikaanse chipfabrikant Micron Technology. Ook meldde het Aziatische vakblad DigiTimes op basis van ingewijden dat grote klanten van de Taiwanese chipmaker TSMC hun orders bij het bedrijf voor de tweede jaarhelft hebben teruggeschroefd.

De stemming op de beurzen bleef ook op de eerste dag van juli voorzichtig. Statistiekbureau Eurostat meldde dat de inflatie in het eurogebied in juni verder is opgelopen tot een nieuw record van 8,6 procent. Om de sterke prijsstijgingen te bestrijden zijn veel centrale banken begonnen om de rentes te verhogen en de hogere leenkosten zouden tot een recessie kunnen leiden. De Europese Centrale Bank (ECB) zal later deze maand ook voor het eerst in meer dan tien jaar de rente gaan verhogen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 660,62 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 907,61 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,6 procent.

Naast ASMI, Besi en ASML, die tot 4,7 procent verloren, stond ook Philips in de staartgroep met een min van bijna 2 procent. De terugroepactie van de apparaten tegen slaapapneu van het zorgtechnologiebedrijf verloopt volgens Het Financieele Dagblad zeer moeizaam. Just Eat Takeaway dikte 4 procent aan. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl werd eerder deze week nog hard afgestraft na een negatief analistenrapport van Berenberg.

In de MidKap ging luchtvaartcombinatie Air France-KLM aan kop met een winst van bijna 4 procent. Flitshandelaar Flow Traders sloot de rij met een verlies van 4 procent. Boskalis bleef ongewijzigd. De baggeraar herhaalde het overnamebod van investeerder HAL (plus 0,7 procent) niet aan te bevelen en dat aandeelhouders zelf moeten besluiten of ze het accepteren.

Airbus steeg 3,5 procent in Parijs. De vliegtuigfabrikant heeft een grote order gekregen van luchtvaartmaatschappij China Eastern Airlines. In Frankfurt verloor Siemens 0,3 procent. Het technologieconcern schrijft 2,8 miljard euro af op zijn belang in energiebedrijf Siemens Energy (plus 2 procent) door de forse waardedaling van de onderneming.

De euro was 1,0461 dollar waard, tegenover 1,0469 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 107,38 dollar. Brentolie werd 1,7 procent duurder op 110,88 dollar per vat.