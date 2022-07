Claim van honderden miljoenen in de maak tegen banken

Nederlandse banken hangt mogelijk een strop van honderden miljoenen euro’s boven het hoofd vanwege rond 2008 verkochte ‘foute’ leningen. Massaschade-expert Adriaan de Gier wil namens gedupeerden compensatie afdwingen en werkt aan grote claims.

ING, MeesPierson (nu onderdeel van ABN AMRO) en Staalbankiers, waarvan de hypotheken zijn overgegaan naar Achmea, hebben volgens de advocaat in de aanloop naar de financiƫle crisis hypotheken verkocht die in Zwitserse franken werden uitgegeven. Dat leek toen een aantrekkelijk financieel product, maar inmiddels is de situatie totaal veranderd.

In 2015 is door de Zwitserse centrale bank namelijk de koppeling tussen de frank en de euro losgelaten. Vervolgens is de frank bijna verdubbeld in waarde. Daardoor moeten klanten ineens tot tweemaal het oorspronkelijke leenbedrag terugbetalen, geeft De Gier aan. Hij benadrukt dat de banken hun klanten destijds niet goed hebben voorgelicht.

Volgens de expert heeft het Europese Hof van Justitie al aangegeven dat er voor dit soort grote valutarisico’s veel beter gewaarschuwd had moeten worden. De consequentie hiervan is volgens hem dat het frank-element in het hypotheekcontract niet geldig is en dat het koersverschil van de frank voor rekening van de bank hoort te zijn.

In Nederland schat De Gier de totale schade op 750 miljoen euro voor duizenden gedupeerden. Met de stichting CZFL, die speciaal voor dit doel in het leven is geroepen, roept hij gedupeerden op zich te melden. “Bij de actie tegen Achmea heeft zich al een forse groep aangesloten, dus daar gaat de dagvaarding er binnenkort uit. Wat betreft ING en ABN AMRO moet de groep nog groter worden, wil het kunnen doorgaan. Voor massaschadeacties is altijd een grote groep nodig om de kosten te kunnen dragen.”

De Gier is onder meer bekend van zijn inspanningen om voor consumenten geld terug te claimen in de woekerpolisaffaire. Het lukt hem niet altijd om na het ontdekken van onrecht een zaak te beginnen. Vorig jaar stelde hij dat banken miljarden zouden moeten terugbetalen aan consumenten omdat die tientallen jaren te veel aan variabele rente hebben betaald. Maar De Gier probeert nog steeds voldoende financiering te vinden om in deze kwestie naar de rechter te stappen.

Dat laatste is volgens de advocaat lastig geworden, omdat banken als ING, Rabobank en ABN AMRO inmiddels zelf met vergoedingsregelingen zijn gekomen voor de te veel betaalde rente. De geboden compensatie schiet in de ogen van De Gier weliswaar tekort, maar veel gedupeerden zijn volgens hem toch geneigd om op de regelingen van de banken in te gaan.