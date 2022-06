De Hypotheker: hypotheekbedrag voor het eerst in jaren omlaag

Het bedrag dat mensen lenen voor de aankoop van een huis loopt voor het eerst in zeker drie jaar gemiddeld wat terug. Dat meldt De Hypotheker, die zich baseert op eigen cijfers over hypotheekaanvragen. De keten van hypotheekadviseurs ziet hierin een nieuw teken dat de woningmarkt begint af te koelen.

Huizenkopers leenden in het tweede kwartaal gemiddeld 322.000 euro voor de aankoop van een woning. Een jaar terug ging het volgens De Hypotheker nog om 326.000 euro. Sinds de keten in 2019 begon met de metingen was dit gemiddelde bedrag nog niet gedaald.

Belangrijkste reden is het oplopen van de hypotheekrente. “De sterke stijging van de hypotheekrente doet zich steeds meer gelden”, zegt directievoorzitter Michel van den Akker. “Door de hogere rente stijgen de maandlasten en kunnen kopers minder lenen.”

Volgens de deskundige gaat het niet om een ongunstige ontwikkeling. “Hoewel er ondanks deze ontwikkeling nog steeds sprake is van krapte op de woningmarkt, is er nu aantoonbaar minder concurrentie en zijn kopers geneigd minder te overbieden. Hierdoor is de kans op het vinden van een betaalbare woning iets groter dan in de afgelopen periode.”

De hogere hypotheekrente is ook merkbaar bij het aantal oversluitingen van hypotheken. Daar zag De Hypotheker in het tweede kwartaal een flinke daling. Door het oplopen va de rente is het oversluiten van hypotheken namelijk minder aantrekkelijk geworden.

Huizenzoekers hoeven er volgens de laatste ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB) overigens niet op te rekenen dat de huizenprijzen binnenkort gaan dalen. “Er zijn simpelweg te weinig huizen. Dat is niet zomaar weg”, verklaarde DNB-hoofdeconoom Olaf Sleijpen vorige maand. Hij gaf aan dat de prijzen komende jaren waarschijnlijk blijven oplopen, maar niet meer zo sterk als voorheen.