Shell aan kop op voorzichtig Damrak, vastgoed onder druk

Olie- en gasconcern Shell voerde maandag de stijgers aan in de AEX-index, die een voorzichtige winst liet zien. De vastgoedsector stond daarentegen onder druk na een negatief analistenrapport van Barclays. Beleggers bleven verder terughoudend door de zorgen over een mogelijke recessie. De Europese markten konden daarbij geen richting ontlenen aan Wall Street, dat zijn deuren gesloten houdt vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent hoger op 659,75 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 901,99 punten. De graadmeters in Londen en Parijs dikten tot 1,2 procent aan. De DAX in Frankfurt won 0,5 procent. De Duitse export nam in mei onverwacht af ten opzichte van een maand eerder. De import van de grootste economie van de eurozone nam daarentegen sterk toe, waardoor Duitsland voor het eerst sinds 1991 een handelstekort had in een maand.

Naast Shell (plus 3,5 procent) stonden zorgtechnologiebedrijf Philips en verzekeraar NN Group in de kopgroep, met winsten tot 1,7 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway sloot de rij met een min van 3,8 procent.

Vastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield zakte 2,5 procent. Barclays schroefde het koersdoel voor het aandeel terug. Ook verlaagde de Britse bank de koersdoelen voor de vastgoedbedrijven WDP en CTP, die tot 3,8 procent verloren in de MidKap.

De chipbedrijven ASMI en ASML gingen licht omlaag. Vrijdag zakten de Nederlandse chipfondsen al tot ruim 9 procent na teleurstellende vooruitzichten van de Amerikaanse chipfabrikant Micron Technology. Besi toonde wat herstel met een plus van dik 1 procent.

Ook ging de aandacht uit naar het boerenprotest in Nederland. De boeren hadden gedreigd actie te voeren bij de luchthavens Schiphol en Rotterdam uit onvrede over de stikstofplannen van het kabinet. Tot nu toe lijken de boerenprotesten zich vooral op de distributiecentra van supermarktketens te richten. Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, won 0,6 procent.

In Dublin klom Ryanair 0,4 procent. De Ierse budgetmaatschappij vervoerde in juni flink meer passagiers. Het in Spanje gevestigde cabinepersoneel van Ryanair kondigde daarnaast aan om deze maand nog twaalf dagen te gaan staken. Daarmee willen de boze pursers, stewards en stewardessen betere arbeidsomstandigheden afdwingen.

De euro was 1,0441 dollar waard, tegenover 1,0416 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 107,85 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 111,14 dollar per vat.