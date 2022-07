Wall Street viert Onafhankelijkheidsdag, beurzen gesloten

De aandelenbeurzen in New York blijven maandag de hele dag dicht vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten. Dinsdag opent Wall Street weer zijn deuren.

De verkorte Amerikaanse handelsweek zal vooral in het teken staan van de vergaderingsnotulen van de Federal Reserve, die op woensdag naar buiten komen. De Fed schroefde de rente bij zijn laatste rentevergadering in juni op met 0,75 procentpunt. Dat was de stevigste verhoging sinds 1994. Daarvoor verhoogde de Fed de rente ook al twee keer.

In juli zal de rente naar verwachting opnieuw worden verhoogd om de hoge inflatie te bestrijden. Beleggers hopen in de aantekeningen signalen te vinden of de rente deze maand wederom met 0,75 procentpunt zal worden opgevoerd of dat de Fed een kleinere rentestap voldoende acht.

Aan het einde van de week verschuift de aandacht naar het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid. Dan wordt mogelijk duidelijk of de renteverhogingen, die naast de inflatie ook de economische groei afremmen, al gevolgen hebben voor de banengroei in de VS. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Fed meer ruimte om de rente agressiever te verhogen.