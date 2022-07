TenneT investeert miljarden in verbeteren hoogspanningsnet

Netbeheerder TenneT steekt komende tien jaar zo’n 13 miljard euro in het verbeteren van het hoogspanningsnet. Onder meer in Noord-Brabant en Limburg worden knelpunten versneld aangepakt. Dat is hard nodig want vorige maand meldde minister Rob Jetten (Energie) nog dat het stroomnet daar nu zo vol is dat er geen nieuwe bedrijven meer kunnen worden aangesloten voor zowel opwekking als afname van elektriciteit.

Volgens TenneT gaat de schop in iedere provincie de grond in. Alles bij elkaar zal er worden gewerkt aan ruim vierhonderd projecten en de aanleg van meer dan veertig nieuwe hoogspanningsstations. Er worden daarbij ook eerder geplande investeringen naar voren gehaald en regionaal wordt het net verder opgeknipt in kleinere deelnetten, staat in een aangepast investeringsplan voor het hoogspanningsnet op land.

TenneT had eerder al een investeringsplan opgesteld, maar kreeg van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) te horen dat dit nog aangepast moest worden. De waakhond merkte in maart op dat niet alleen TenneT maar ook andere netbeheerders scherpere keuzes moesten maken bij de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Projecten die bijdragen aan de energietransitie dienden voorrang te krijgen boven andere projecten.

Dat het net steeds voller raakt is een gevolg van de komst van de vele windturbines, zonneparken, laadpalen, warmtepompen en de verduurzamingsplannen van de industrie. De capaciteit van het elektriciteitsnet moet de komende tien jaar daarom worden verdubbeld om aan de klimaatambities en de sterk toenemende vraag te kunnen voldoen.

TenneT werkt ook aan een geheel nieuw stroomnetwerk op zee om de nieuwe windparken daar te verbinden met land. Daarmee is nog eens 9 miljard euro aan investeringen gemoeid. Die staan uitgewerkt in een zelfstandig investeringsplan voor het net op zee dat al is vastgesteld.