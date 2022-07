Amazon neemt belang in Amerikaans zusterbedrijf Thuisbezorgd.nl

Webwinkel- en techconcern Amazon neemt een belang in maaltijdbestelbedrijf Grubhub. Dat is het Amerikaanse onderdeel van Just Eat Takeaway, het moederbedrijf ook van Thuisbezorgd.nl. Zogeheten Prime-leden van Amazon krijgen daarbij een jaarabonnement op de maaltijdbezorger. In eerste instantie neemt Amazon een belang van 2 procent in het onderdeel. Dit kan op termijn 15 procent worden.

De deal met Amazon is een welkome voor Just Eat Takeaway, dat al langer met de magere prestaties van Grubhub in zijn maag zit. Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf onderzoekt de opties voor Grubhub, dat ruim een jaar geleden werd overgenomen voor een bedrag van 7,3 miljard dollar. Sinds die overname is zo’n 70 procent van de beurswaarde van Just Eat Takeaway verdampt. Verschillende aandeelhouders gaven onlangs nog aan uiterst ontevreden te zijn over de gang van zaken bij het maaltijdbestelbedrijf. Zij willen dat Just Eat Takeaway de Amerikaanse dochter weer gaat verkopen.

De deal met Amazon zal voor de financiƫle resultaten van Grubhub niets uitmaken, zo werd gemeld.