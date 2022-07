Secretaris-generaal Barkindo van oliekartel OPEC overleden

De Nigeriaanse secretaris-generaal van oliekartel OPEC, Mohammed Barkindo, is dinsdagavond overleden. Barkindo had eerder op de dag nog een ontmoeting met de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari, die hem prees voor zijn werk bij de OPEC.

Zijn overlijden werd bekendgemaakt door het Nigeriaanse staatsolieconcern NNPC. De doodsoorzaak is niet gemeld. De 63-jarige Barkindo was sinds 2016 secretaris-generaal van de Organisatie van Olie-Exporterende Landen. Hij stond op het punt om af te treden. Hij wordt bij de OPEC opgevolgd door Haitham al-Ghais uit Koeweit. Buhari had tegen Barkindo gezegd dat hij bij de OPEC goed leiding had gegeven in uitdagende tijden, zoals de coronacrisis. De president zei dat Barkindo een “waardige ambassadeur” is geweest voor Nigeria.

Na de uitbraak van de coronacrisis kelderden de olieprijzen. De OPEC en zijn bondgenoten, waaronder Rusland, beperkten daarop de olieproductie om zo de prijzen te stutten. De OPEC+, zoals die alliantie wordt genoemd, is al weer langere tijd bezig de productie geleidelijk te verhogen vanwege de grote vraag naar olie door het economisch herstel van de pandemie.