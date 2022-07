Wall Street begint afwachtend voor Fed-notulen komen

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag afwachtend aan de dag begonnen. De stemming op Wall Street bleef voorzichtig na de positieve draai een dag eerder. Beleggers wachten daarnaast op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die later op de dag naar buiten komen. De Fed schroefde de rente tijdens de vergadering in juni met 0,75 procentpunt op en beleggers hopen in de aantekeningen aanwijzingen te vinden of de rente deze maand met eenzelfde stap wordt opgeschroefd.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent in de plus op 31.023 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 3836 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,2 procent tot 11.300 punten.

Amazon verloor 0,8 procent. Het webwinkelconcern heeft een samenwerkingsdeal gesloten met maaltijdbezorger Grubhub, de Amerikaanse dochter van Just Eat Takeaway. Zogeheten Prime-leden van Amazon krijgen een jaarabonnement op Grubhub. Ook neemt Amazon een belang van 2 procent in Grubhub. Dat belang kan op termijn oplopen tot 15 procent. De Britse toezichthouder CMA kondigde daarnaast een onderzoek aan naar mogelijke concurrentiebeperkende activiteiten van Amazon in het Verenigd Koninkrijk.

De concurrenten van maaltijdbezorger Grubhub stonden onder druk na de deal van het bedrijf met Amazon. Uber en DoorDash verloren 3,7 en 8,2 procent. Cryptobeurs Coinbase kampte met een adviesverlaging door Atlantic Equities en zakte 1,5 procent.

Microsoft werd 0,2 procent hoger gezet. De Britse concurrentiewaakhond CMA opende een onderzoek naar de geplande overname van gamesontwikkelaar Activision Blizzard door Microsoft. Het tech- en softwareconcern kondigde begin dit jaar aan de maker van games als World of Warcraft en Call of Duty voor omgerekend ruim 60 miljard euro over te nemen.

Altria steeg 1,1 procent. De toezichthouder FDA heeft het verbod op de elektrische sigaretten van Juul opgeschort. Altria heeft een belang van 35 procent in Juul, dat zijn e-sigaretten nu mag blijven verkopen terwijl het bedrijf het verbod aanvecht.

De oliebedrijven daalden opnieuw na de forse koersverliezen een dag eerder die volgden op flinke daling van de olieprijzen. ExxonMobil, Chevron en Occidental Petroleum verloren tot 1,3 procent.

De euro schommelde rond het laagste niveau in meer dan twintig jaar. De eenheidsmunt was 1,0188 dollar waard, tegen 1,0245 dollar een dag eerder. De olieprijzen daalden opnieuw. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent minder op 98,11 dollar en Brentolie werd 1 procent goedkoper op 101,90 dollar per vat.