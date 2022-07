Kaag: Volksbank nog niet klaar voor besluit over privatisering

De Volksbank is nog niet klaar voor een besluit over eventuele privatisering. Het moederconcern van onder meer SNS, RegioBank en ASN heeft een “goede start” gemaakt met de toekomstplannen die het vorig jaar ontvouwde, maar heeft meer tijd nodig om die verder uit te voeren en de financiële resultaten te verbeteren.

Dat schrijft minister Sigrid Kaag (Financiën) in een voortgangsrapportage over het voormalige SNS Reaal, dat in 2013 door middel van nationalisatie van de ondergang moest worden gered. De volgende tussenstand verwacht zij voor de zomer van 2023 met de Tweede Kamer te kunnen delen.

De gekozen strategie met als uitgangspunt ‘bankieren met de menselijke maat’ draagt volgens NLFI, de stichting die de aandelenbelangen van de overheid in financiële instellingen beheert, bij aan een sterkere financiële positie van de bank. Daarmee verbetert ook de uitgangspositie voor privatisering, mocht het kabinet daar op termijn voor kiezen.

De Volksbank heeft evenwel aan NLFI laten weten dat het “meerdere jaren” duurt voordat de veranderingen zich vertalen in een structurele verbetering van de financiële resultaten. “De kost gaat voor de baat uit”. Kaag onderschrijft de conclusie van NLFI dat de bank die tijd gegund moet worden.

Ook onzekere marktomstandigheden blijven een rol spelen. “De komende periode moet duidelijk worden hoe factoren zoals de inflatie, de rente en geopolitieke spanningen zich ontwikkelen en hun weerslag krijgen op de economie in Nederland, de financiële sector en op de Volksbank”, aldus NLFI.