NVM-voorzitter Onno Hoes: nog steeds onzekerheid op woningmarkt

Op de woningmarkt heerst nog steeds “onzekerheid”, hoewel huizenzoekers door een groter woningaanbod weer wat meer huizen hebben om uit te kiezen. Dat komt volgens voorzitter Onno Hoes van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) door de combinatie van een stijgende hypotheekrente en flink opgelopen energieprijzen, terwijl de huizenprijzen ook nog steeds hoog zijn. Hij hoopt dat als de inflatie later dit jaar wat gaat dalen, er ook meer mensen een verhuizing aandurven.

Afgelopen kwartaal hebben veel mensen alvast hun huis te koop gezet. Dat is een positieve ontwikkeling, vindt Hoes. Maar de makelaars merken dat die mensen over het algemeen hun huis eerst willen verkopen voor ze zelf een nieuwe woning aanschaffen. Daardoor bleef de toename van het aantal transacties bij NVM-makelaars afgelopen periode nog achter bij de toename van het aanbod.

“Je ziet dat mensen denken: zolang er onzekerheid is gaan wij niet investeren”, zegt Hoes in een toelichting op de kwartaalcijfers van de NVM. Die kritische houding zorgt er ook voor dat sommige woningen iets langer te koop staan dan voorheen. “Huizenzoekers kijken ook meer naar het energielabel van een huis. Als dat betekent dat ze nog 50.000 euro moeten neertellen om een huis energiezuiniger te maken, trekken ze dat af van de prijs die ze willen betalen.”

Hoes drukt mensen die willen verhuizen op het hart zich niet te laten afschrikken door het oplopen van de hypotheekrente. Die ligt volgens hem gemiddeld rond de 4 procent. “Laten we eerlijk zijn, dat is wel het dubbele van wat het was, maar nog steeds is het een relatief laag rentepercentage”, stelt de makelaarsvoorman.

Huizenzoekers hoeven er volgens Hoes verder niet op te rekenen dat de huizenprijzen binnenkort gaan dalen. De stijging vlakt wel duidelijk af, maar van een structurele prijsdaling is in de vooruitzichten van de makelaars geen sprake. “We gaan weer terug naar wat normalere prijzen”, aldus Hoes die aangeeft dat je dan moet denken aan een prijsstijging tussen de 5 en 10 procent voor heel dit jaar.

Volgens de NVM zijn er nog steeds veel te weinig woningen in Nederland. Daardoor blijft het aanbod op de markt naar verwachting nog lange tijd beperkt. Hoes blijft dan ook pleiten voor een bouwversnelling. “Maak procedures korter, bouw ook industrieel en denk in oplossingen in plaats van problemen”, is zijn boodschap aan overheden en ontwikkelaars. Pas als er meer huizen bij komen, kan de woningmarkt in de ogen van de makelaars echt weer tot rust komen.