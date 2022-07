Staking brandweerlieden luchthaven Parijs afgewend na loonakkoord

Aéroports de Paris, de uitbater van luchthaven Parijs-Charles de Gaulle, heeft een nieuwe staking van brandweerlieden afgewend dankzij een akkoord over een loonsverhoging. De brandweerlieden hadden voor vrijdag een staking aangekondigd. Dit weekend beginnen de schoolvakanties in Frankrijk.

Eerder deze week werd al bekend Aéroports de Paris de brandweerlieden in een nieuw voorstel een loonsverhoging tot wel 9,9 procent had geboden. Er is nu een deal gesloten met de grote vakbond CGT, waardoor verdere acties van de baan zijn. Er wordt nog onderhandeld over loonsverhogingen voor andere werknemers.

Vorige week waren er drie dagen met stakingen op Charles de Gaulle. Daardoor moesten veel vluchten op de grootste luchthaven van Frankrijk moesten worden geannuleerd.