Elon Musk beëindigt poging om Twitter over te nemen

Elon Musk staakt zijn poging om het sociale medium Twitter over te nemen voor 44 miljard dollar (43 miljard euro). Aanleiding is de onduidelijkheid over het aantal spamaccounts op het platform, blijkt uit een document dat de advocaten van Musk hebben gedeponeerd bij de Amerikaanse beurswaakhond.

Al maanden is er onduidelijkheid of de deal tussen Musk en Twitter door zou gaan. Volgens Musk heeft Twitter nooit een goed antwoord gegeven op de vraag hoeveel bots en spamaccounts er bestaan op het platform en welk deel zij uitmaken van het totale aantal gebruikers. Dat aantal is van invloed op de winstgevendheid van Twitter, omdat spamaccounts niet reageren op advertenties.

Volgens Musk overtreedt Twitter door de onduidelijkheid over het aantal nepaccounts de fusieovereenkomst.