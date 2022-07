Nederlanders kunnen goedkoper tanken in veel vakantielanden

Vakantievierende Nederlanders zullen in veel landen goedkoper uit zijn bij de tank. Al tijdens de eerste koffiestop in België of Duitsland betalen ze minder voor benzine of diesel, meldt de ANWB. De scholen zijn vanaf zaterdag gesloten in Regio Midden, in de weken hierna volgen ook Noord en Zuid.

In Nederland kost een liter Euro 95 momenteel gemiddeld 2,40 euro en een liter diesel 2,24 euro. Duitsland zit daar met 1,90 en 2,05 euro al ver onder. Ook in België zijn vakantiegangers goedkoper uit: de literprijs voor Euro 95 is hier gemiddeld 2,13 euro en voor diesel 2,20 euro.

In populaire vakantielanden als Malta en Turkije liggen de brandstofprijzen nog veel lager. In deze landen betalen automobilisten circa 40 procent minder voor een liter benzine. Ook in Kroatië (1,91 euro), Tsjechië (2,00 euro) en Frankrijk (2,09 euro) kost een volle tank benzine minder dan thuis.

In slechts een handjevol landen liggen de brandstofprijzen hoger dan in Nederland. In Griekenland is bijvoorbeeld de prijs van Euro 95 hoger, met een literprijs van 2,46 euro, al is de dieselprijs weer lager. Ook in de Noord-Europese landen Denemarken, Finland, Noorwegen en IJsland hebben vakantiegangers te maken met hogere prijzen aan de pomp.

De brandstofprijzen zijn omhoog geschoten nadat de grote gas- en olieproducent Rusland in februari Oekraïne inviel. Ondanks de hoge brandstofprijzen is de auto nog steeds het populairste vervoersmiddel om op vakantie te gaan, zo meldde de ANWB eerder al op basis van een peiling.