UWV: tekort beveiligers komt mogelijk ook door imagoprobleem

Het tekort aan beveiligers op onder meer Schiphol is vooral een gevolg van de coronacrisis, maar komt ook door een gebrekkige instroom vanuit de verschillende beveiligingsopleidingen. Daarbij speelt er mogelijk een imagoprobleem, zegt uitkeringsinstantie UWV na onderzoek.

“Het werk kan zwaar zijn. In veel gevallen is het een continue baan met dag- en nachtdiensten. En beveiligers krijgen steeds meer te maken met agressie”, zegt UWV-arbeidsmarktadviseur Pauline van Zon in een toelichting. “Met name boa’s geven aan dat zij sinds het begin van de coronacrisis, nog vaker dan normaal verbale agressie, intimidatie en fysieke agressie meemaken.”

Cijfers wijzen uit dat de arbeidsmarkt voor beveiligingsberoepen momenteel zeer krap is. Eind vorig jaar stonden er 3100 vacatures open voor functies in de beveiliging. Dit is ruim 1000 vacatures meer dan voor het begin van de coronacrisis. Daarnaast is het aantal mensen dat met een beveiligingsberoep staat ingeschreven in de WW sterk gedaald.

Volgens deskundigen van het UWV is het huidige tekort aan beveiligers ontstaan doordat tijdens de coronacrisis veel beveiligers hun baan zijn kwijtgeraakt en werk hebben gevonden in een andere branche. “Zeker in de evenementenbranche en de luchtvaart was er aanzienlijk minder vraag naar mensen met een beveiligingsberoep”, zegt Van Zon over de coronaperiode. “Evenementen konden lange tijd geen doorgang vinden en er waren periodes dat er nauwelijks gevlogen werd.”

Nu de werkzaamheden in de beveiliging weer zijn opgepakt, is het lastig om personeel te vinden. Dat komt volgens het UWV ook doordat er relatief weinig jonge beveiligers van opleidingen afkomen. Dit kan in de toekomst nog problematisch worden want ruim drie op de tien beveiligingsmedewerkers is ouder dan 55 jaar en gaat binnen niet al te lange tijd waarschijnlijk met pensioen.

Door personeelstekorten bij de beveiliging en bagageafhandeling kampt Schiphol de laatste tijd met veel problemen. De luchthaven kan de zomerdrukte niet aan en kondigde eerder daarom maatregelen aan om de drukte nog enigszins te beperken. Dat is ook de reden dat luchtvaartmaatschappijen deze zomer veel vluchten moeten schrappen.

Het UWV laat weten de beveiligingsbranche te helpen bij het vinden van nieuw personeel. Door middel van leerwerktrajecten probeert de uitkeringsinstantie samen met werkgevers extra krachten te vinden. Zij zouden met behulp van omscholing dan in aanmerking kunnen komen voor een baan in de beveiliging.