Twitter en bedrijfscijfers eisen aandacht beleggers op

Twitter is deze week de grote aandachtstrekker op de aandelenbeurzen. De overname van de berichtendienst door Tesla-topman Elon Musk lijkt niet door te gaan nu Musk heeft aangegeven die niet door te willen zetten. De rijkste man ter wereld zegt dat Twitter zich niet aan de voorwaarden van de overname heeft gehouden, maar Twitter heeft aangekondigd via de rechter het doorzetten van de overname af te willen dwingen.

De aandacht van beleggers verlegt zich verder deze week van macro-economische cijfers naar bedrijfscijfers, aangezien het seizoen voor de halfjaarresultaten voorzichtig begint. In Nederland komen onder meer navigatiedienstverlener TomTom en afvalverwerker Renewi met updates.

In de VS zijn het zoals gebruikelijk luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines en een reeks banken die bij de bedrijven zitten die als eerste de boeken openen. In Europa komen onder meer modemerk Burberry en maker van netwerkapparatuur Ericsson met cijfers.

De bedrijfscijfers geven beleggers ook een idee of de economie aan het afkoelen is. Door de hoge inflatie en rente-ingrepen van centrale banken is er steeds meer angst voor een recessie bij handelaren. Als bedrijven nu ook lagere omzetten of nieuwe orders rapporteren, zal die vrees alleen maar toenemen.

De Federal Reserve verhoogde de rente al stevig met 0,75 procentpunt en lijkt steeds meer af te stevenen op nog een grote rentestap. De Europese Centrale Bank beƫindigde zijn opkoopprogramma en staat voor een eerste renteverhoging in jaren. Algemeen wordt nog rekening gehouden met een kleine stap van 0,25 procentpunt, maar er gaan steeds meer stemmen op om gelijk 0,5 procentpunt bovenop de rente te gooien.

Voor die renteverhoging kijken beleggers onder meer naar inflatiecijfers. Frankrijk en Duitsland komen met definitieve gegevens over juni, de Verenigde Staten brengt ook de geldontwaarding over juni naar buiten. Ook de Amerikaanse producentenprijzen staan deze week op de agenda.

Verder worden opnieuw de olie- en gasprijzen nauwlettend in de gaten gehouden. De olieprijzen gingen afgelopen week flink omlaag, maar stegen vervolgens ook weer. De gasprijzen blijven doorstijgen. Dat deze week de Nord Stream-pijplijn van Rusland naar Duitsland dicht gaat voor onderhoud, zal zorgen dat er voorlopig geen lucht komt. Het mogelijk teruggeven van een turbine voor die pijpleiding kan dat wel. Daarmee ondermijnt Duitsland wel de sancties tegen Rusland.