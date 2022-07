Fabriek Tesla bij Berlijn twee weken dicht voor onderhoudswerk

De grote Duitse autofabriek van Tesla nabij Berlijn gaat deze maandag voor twee weken dicht vanwege onderhoudswerkzaamheden. De productie van elektrische auto’s komt daardoor stil te liggen. Vakbond IG Metall zegt dat de werknemers al eerder op de hoogte waren gebracht van de productiepauze.

De fabriek in Grünheide ten oosten van Berlijn werd in maart officieel in gebruik genomen. Bij de fabriek moeten jaarlijks 500.000 auto’s van de band gaan lopen, met behulp van 12.000 werknemers. Nu zouden nog maar 1000 auto’s per week worden gebouwd bij de fabriek door 5000 werknemers. Er wordt gewerkt aan vergroting van de productiecapaciteit. De komende kwartalen zou de productie moeten groeien naar 5000 elektrische auto’s per week. Daarnaast moet er ook een fabriek voor batterijen op de locatie worden gebouwd.

Tesla-topman Elon Musk zei onlangs nog dat de nieuwe fabrieken van Tesla in Duitsland en Texas miljarden dollars verliezen vanwege hoge kosten en moeilijkheden om de productie snel op te voeren. Volgens Musk zijn de twee fabrieken nu “gigantische geldverbrandende hoogovens”.