Haven Rotterdam gaat gevolgen oorlog Oekraïne merken

De haven van Rotterdam gaat de gevolgen van de sancties tegen Rusland in de loop van dit jaar merken en de overslag van goederen daalt dan ook. Dat voorspellen economen van ING die aangeven dat de haven een belangrijk doorvoerpunt is voor containers van en naar Rusland. Die functie valt steeds verder weg in de loop van dit jaar.

De binnenvaart profiteert juist van de oorlog in Oekraïne. Daardoor worden weer meer kolen gebruikt om stroom mee op te wekken en dat wordt vaak per binnenvaartschip vervoerd. De prijzen voor die vorm van vervoer stijgen daardoor. Bovendien worden binnenvaartschippers ook ingezet om graan uit Oekraïne via de Donau verder Europa in te vervoeren.

Qua personenvervoer valt het aantal passagiers in het openbaar vervoer nog altijd tegen. De reizigersaantallen zitten daar rond de 80 procent van 2019. Door thuiswerken zal de laatste 20 procent vermoedelijk ook volgend jaar nog niet terugkeren. De luchtvaart daarentegen heeft te maken met een sterke inhaalvraag. Door het terugbrengen van het aantal vluchten op Schiphol gaat de maximale capaciteit vanaf volgend jaar met 12 procent omlaag ten opzichte van 2019. Bovendien wordt vliegen door hogere lonen, duurdere kerosine en een hogere milieuheffing ook niet meer zo goedkoop als de afgelopen jaren.

Het wegtransport en het post en pakketvervoer gaan volgens de ING-economen de economische tegenwind voelen. Door de inflatie houden consumenten wat meer de hand op de knip en dat leidt onder meer tot minder vervoer van consumentengoederen en ook wat minder online-aankopen. Ook personeelstekorten en ziekteverzuim remmen het herstel. De hele sector transport en logistiek komt dit jaar wel weer boven het niveau van voor corona uit.