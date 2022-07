PAX: grote banken steken miljarden in wapenfabrikanten, ook ING

De vijftien grootste Europese banken hebben samen tientallen miljarden geïnvesteerd in wapenproducenten die die hun waren leveren aan staten die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen of gewapende conflicten. Ook ING heeft 1,2 miljard euro aan makers van wapens uitgeleend, stelt de Nederlandse vredesorganisatie PAX dat naar vijftien grote wapenfabrikanten keek.

In totaal staken de onderzochte banken 87,7 miljard euro in wapenproducenten als Boeing, Airbus, General Electric (GE), Lockheed Martin en Northrop Grumman. BNP Paribas had leningen aan elf van die bedrijven verstrekt ter waarde van 16 miljard euro. ING leende geld aan twee wapenproducenten.

Airbus verkocht straaljagers aan Saudi-Arabië en anti-scheepsraketten aan de Verenigde Arabische Emiraten. GE bouwt en onderhoudt vliegtuigmotoren voor de luchtmacht van Saudi-Arabië. Dat land is al jaren betrokken bij de oorlog in Jemen, benadrukt PAX. Die oorlog heeft naar schatting van een VN-organisatie aan 380.000 mensen het leven gekost. Ook ING investeert in deze twee bedrijven.

De meeste banken hebben wel beleid waarbij ze de risico’s van de wapenhandel erkennen. Die verhinderen in de beste gevallen echter alleen leningen voor specifieke wapentransacties, stelt PAX. Algemene leningen aan wapenfabrikanten zijn wel gewoon mogelijk. PAX roept banken op om hun beleid aan te scherpen en wapenfabrikanten minder vaak te financieren.