Shell sterkste stijger in lagere AEX na koopadvies door ING

Shell voerde dinsdag de schaarse stijgers aan in de AEX-index, die opnieuw een verlies liet zien. Analisten van ING werden positiever over het olie- en gasconcern en gaven het aandeel een koopadvies. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield kampte daarentegen met een verkoopadvies door RBC en stond onderaan.

Beleggers bleven verder voorzichtig vanwege de aanhoudende vrees voor een recessie en een energiecrisis in de eurozone. Daarnaast wordt uitgekeken naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat voor woensdag op het programma staat en de halfjaarresultaten van enkele grote Amerikaanse banken later deze week.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent lager op 663,76 punten. Shell dikte 1 procent aan en Unibail-Rodamco-Westfield zakte bijna 6 procent. De MidKap verloor 1,4 procent tot 891,71 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 1 procent.

Andere grote verliezers in de AEX waren fintechbedrijf Adyen, maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en zorgtechnologieconcern Philips, met minnen tot 2 procent. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML zakten tot 2,2 procent. Heineken, KPN en Unilever waren naast Shell de enige stijgers met plussen tot 0,3 procent.

In de MidKap verloor ABN AMRO 1,3 procent ondanks een adviesverhoging door AlphaValue/Baader. Bij de kleinere bedrijven won Ebusco 0,1 procent. De fabrikant van elektrische bussen en laadsystemen gaat negentien bussen leveren aan Nobina voor gebruik in Denemarken.

Renault zakte 1,1 procent in Parijs. Het Franse autoconcern zag de wereldwijde verkopen in de eerste helft van het jaar met 12 procent dalen, mede als gevolg van het chiptekort in de autosector. Inclusief Rusland namen de verkopen met 30 procent af. Renault liet in mei weten zijn meerderheidsbelang in de Russische autofabrikant AvtoVAZ, de eigenaar van automerk Lada, te verkopen aan een Russisch wetenschappelijk instituut.

De euro zakte verder weg door de zorgen over een recessie in de eurozone. De eenheidsmunt was 1,0011 dollar waard, tegen 1,0078 dollar een dag eerder. De euro nadert daarmee het zogeheten pariteitsniveau ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het zou voor het eerst in twintig jaar zijn dat 1 euro dan evenveel waard is als 1 dollar.

De olieprijzen gingen verder omlaag door de vrees dat een recessie de vraag naar olie onder druk zet. Mogelijke nieuwe coronalockdowns in China zouden eveneens kunnen zorgen voor een lagere vraag naar olie. Een vat Amerikaanse olie werd 2,2 procent goedkoper op 101,82 dollar. Brentolie kostte 1,9 procent minder op 105,04 dollar per vat.