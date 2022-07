Gazprom waarschuwt: geen garantie dat Nord Stream zal werken

Gazprom kan niet garanderen dat de Nord Stream gaspijplijn na het groot onderhoud weer werkt. Het Russische staatsgasbedrijf heeft dat woensdag laten weten omdat het nog geen documenten heeft gezien waarmee een gasturbine die door Siemens in Canada werd onderhouden kan worden teruggegeven aan Rusland. Volgens Gazprom is die turbine noodzakelijk voor de veilige werking van gasleiding.

De Nord Stream pijplijn tussen Rusland en Duitsland staat al weken in de belangstelling. Rusland verlaagde de gasdoorvoer tot 40 procent van de normale hoeveelheid. Daarvoor voerde het de ontbrekende turbine als reden aan, maar Duitsland verweet Rusland politieke spelletjes. Volgens Berlijn heeft Gazprom nog een reserveturbine om de gastoevoer te kunnen garanderen. Desondanks zette Duitsland zich in om de turbine uit Canada terug te krijgen. Dat land stemde daar, ondanks druk vanuit Oekraïne, mee in en maakte daarmee een uitzondering op de eigen sancties tegen Rusland.

Ondertussen ging Nord Stream deze week dicht voor gepland onderhoud. De vrees bestaat dat na dat onderhoud de gastoevoer niet meer wordt hervat. De mededeling van Gazprom wakkert die vrees verder aan.

Vanwege de mogelijkheid dat er nog minder gas komt, proberen Europese landen versneld minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Duitsland probeert bijvoorbeeld meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) te gaan importeren en praat met het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies om daarbij te helpen. TotalEnergies wil een drijvende terminal gaan leveren waar dat lng wordt opgeslagen en weer naar gasvorm wordt omgezet.

Hongarije kondigde een energienoodtoestand af en verbood alle export van fossiele brandstoffen. Ook dat land wil meer gas kopen, zodat het deze winter niet zonder gas komt te zitten.