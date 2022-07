Waardedaling euro komt volgens econoom ING op ongelukkig moment

De huidige waardedaling van de euro ten opzichte van de dollar komt op een “erg ongelukkig moment”, zegt ING-econoom Bert Colijn. Hij wijst erop dat de sterk gestegen grondstoffenprijzen over het algemeen in dollars afgerekend moeten worden. “Dat zorgt ervoor dat de prijzen van voedsel en energie – toch al de belangrijkste motoren achter de veel te hoge inflatie in Europa – langer hoog blijven.”

Eerder deze week werd de euro voor het eerst in ongeveer twintig jaar evenveel waard als de dollar. De koers blijft een beetje omhoog en omlaag gaan, maar inmiddels is de Europese eenheidsmunt ook al voor minder dan een dollar verhandeld. Volgens Colijn zijn dit soort statistieken “vooral symbolisch”. “Het betekent niet veel meer dan dat het even heel makkelijk rekenen is op vakantie in de Verenigde Staten”, geeft hij aan in een commentaar op de ontwikkelingen. Waar het naar zijn mening wel om gaat is dat de euro minder waard is geworden.

“De zwakkere euro komt vooral doordat het traditionele handelsoverschot van de eurozone als sneeuw voor de zon verdampt is”, weet de econoom. De eurozone importeert voor het eerst in jaren namelijk meer dan er wordt uitgevoerd. “Dit komt uiteraard vooral door de enorme stijging van importprijzen en dan met name door de hogere energiekosten die de eurozone nu moet betalen. Dat betekent dat de vraag naar dollars vanuit de eurozone sterk gestegen is, terwijl onze exporten maar matig presteren op het moment en dus is de vraag naar euro’s uit het buitenland minder.”

Colijn merkt op dat de economie van de eurozone er steeds slechter voor komt te staan. Een korte recessie later in het jaar is inmiddels het basisscenario bij de economen van de bank. “Ook lijkt het erop dat we vooral de lasten en niet de lusten hebben van de zwakkere euro”, voegt hij toe. “Want de verzwakking heeft met name ten opzichte van de dollar plaatsgevonden. Doordat andere munten niet per se duurder geworden zijn, is de winst in internationale concurrentiekracht maar matig.”