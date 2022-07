Uniper spreekt gasopslag aan na wegvallen Russische leveringen

Het Duitse energiebedrijf Uniper is begonnen met het aanspreken van de gasvoorraden die het voor de winter heeft aangelegd. De stap volgt op het wegvallen van de Russische gasleveringen vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de Nord Stream 1-pijpleiding.

In een verklaring aan persbureau Bloomberg laat de grootste koper van Russisch gas in Duitsland weten al sinds maandag de eigen opslagfaciliteiten aan te spreken om klanten van gas te kunnen blijven voorzien. De gastoevoer van Rusland naar Duitsland via Nord Steam 1 is sinds die dag voor tien dagen stilgelegd wegens gepland onderhoud. In Duitsland zijn zorgen of Rusland de gastoevoer wel zal hervatten als het onderhoud volgende week klaar is.

Uniper kreeg voor het volledig stilvallen van de gastoevoer via de pijpleiding ook al veel minder gas van Rusland. Dat kwam door het afknijpen van de toevoer door Moskou als vergelding van de westerse sancties tegen het land vanwege de oorlog in Oekraïne. Zo werd de capaciteit van de Nord Stream 1-pijpleiding voor het onderhoud maar voor 40 procent benut. Uniper werd daardoor gedwongen om extra gas bij te kopen op de gasmarkt. De prijzen zijn daar echter veel hoger, waardoor het bedrijf in financiële problemen is geraakt en bij de Duitse overheid heeft aangeklopt voor hulp.