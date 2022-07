IMF-baas wijst op noodzaak van bestrijden inflatie

De landen van de G20 moeten dringend actie ondernemen om de inflatie te bestrijden. Dat zei Kristalina Georgieva, hoogste baas van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De Bulgaarse waarschuwde dat de toch al “uitzonderlijk onzekere” vooruitzichten voor de wereldeconomie nog slechter kunnen worden als de prijsstijgingen aanhouden.

Georgieva sprak tijdens de G20-top in Indonesië, waar ministers van Financiën en leiders van centrale banken bijeen waren om onder andere over de impact van de oorlog in Oekraïne te praten. Georgieva zei dat de oorlog voor extra druk op de grondstoffen- en energieprijzen heeft gezorgd. Daardoor verkrappen ook de “mondiale financiële voorwaarden” sterker dan verwacht.

Tegelijkertijd blijven verstoringen als gevolg van de coronapandemie en nieuwe knelpunten in de toeleveringsketen de economische activiteit drukken, aldus de Bulgaarse. “De druk op landen met een zware schuldenlast neemt zienderogen toe en de schuldensituatie verslechtert snel”, sprak ze.