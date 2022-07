Bloomberg: EU riskeert 1,5 procent terugval zonder Russisch gas

Als Rusland zijn gastoevoer naar Europa volledig zou dichtdraaien, riskeert de Europese Unie in het ergste geval een economische terugval tot mogelijk 1,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat kan gebeuren als de komende winter goed koud is en de lidstaten onvoldoende voorzorgsmaatregelen treffen om energie te besparen, meent de Europese Commissie.

Volgens Bloomberg News, dat documenten hierover heeft ingezien, zal het dagelijks EU-bestuur woensdag waarschuwen dat bij een gemiddeld koude winter de economische terugslag al 0,6 tot 1 procent kan bedragen als Rusland zijn gaskranen volledig dichtdraait. Daarover wordt gespeculeerd omdat niet zeker is dat het Russische energieconcern Gazprom een gerepareerde turbine van gaspijpleiding Nord Stream 1, tussen Rusland en Duitsland, weer in werking zal stellen. Het dichthouden van de pijpleiding zou een antwoord kunnen zijn op de sancties die de EU aan Rusland heeft opgelegd.

Woensdag komt de Commissie naar verwachting met voorstellen aan de lidstaten over energiebesparend beleid. Tijdige voorzorgsmaatregelen om de gasvraag deze winter terug te dringen zouden het leed kunnen verzachten, aldus de Commissie. Het is nog niet duidelijk of de voorstellen bindend zullen zijn of dat het bij aanbevelingen blijft. De 27 landen hebben wel al afgesproken hun gasvoorraden tot 80 en zo mogelijk 90 procent te vullen voor november. Dat op zich lijkt al een opgave te worden.

Als de Russische gaskraan in juli inderdaad dicht zou gaan, zou het bijvullen van de reserves in november tussen 65 en 71 procent blijven steken, schat de commissie volgens Bloomberg. Er zijn al twaalf lidstaten die geheel zijn afgesloten van Russisch gas, of die minder krijgen dan voorheen.