Gazprom zegt door overmacht minder gas te kunnen leveren

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom stelt door overmacht niet voldoende gas te kunnen leveren aan klanten met een langetermijncontract. Onder meer de Duitse energiebedrijven Uniper en RWE ontvingen een brief van Gazprom waarin het bedrijf ‘force majeure’ inroept. Dat betekent dat het bedrijf door omstandigheden buiten de eigen controle niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Door die overmacht hoeft Gazprom geen vergoedingen te betalen.

Gazprom levert al enige tijd minder gas, met name via de gaspijplijn Nord Stream. Het bedrijf stelt dat dit komt door een gasturbine die door het Duitse Siemens werd onderhouden. Omdat dit in Canada gebeurde, kon die turbine vanwege inmiddels ingestelde sancties tegen Rusland als gevolg van de inval in Oekraïne niet meer terug. Inmiddels heeft Canada op verzoek van Duitsland een uitzondering gemaakt voor die turbine, maar verschillende groepen proberen dat via de Canadese rechter alsnog tegen te houden.

Ondertussen proberen Europese landen elders gas te vinden. Zo sloot Italië maandag een akkoord met Algerije voor de levering van nog eens 4 miljard kubieke meter gas, bovenop de 21 miljard kubieke meter gas per jaar die Algerije al aan Italië leverde. De Italiaanse premier Mario Draghi stelde dat Algerije inmiddels Italiës grootste gasleverancier is.