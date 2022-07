Ook Aziatische beurzen zetten recessievrees opzij

De stemming op de beursvloeren in Azië volgde maandag het optimistische sentiment op Wall Street van voor het weekend. Amerikaanse beleggers schudden toen na het verschijnen van nieuwe economische data de recessievrees van zich af die de aandelenmarkten dagenlang in de greep had gehouden.

Net als in New York aan het einde van vorige week gingen gingen de belangrijkste beursgraadmeters in Azië maandag over een breed front omhoog. Zo noteerde de hoofdindex in Hongkong tussentijds 2,3 procent hoger. In Seoul ging het om een plus van 1,8 procent en in Shanghai won de belangrijkste graadmeter 1,4 procent, terwijl de Japanse beurs gesloten bleef vanwege een feestdag.

Speculaties dat Saudi-Arabië mogelijk de olieproductie gaat verhogen na het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden vorige week, zorgen volgens kenners ook voor enige opluchting bij beleggers. Toch zijn de zorgen over de economische vooruitzichten nog niet lang niet verdwenen, aldus analisten. De oorlog in Oekraïne lijkt namelijk nog niet te eindigen en in China zorgen coronalockdowns nog altijd voor ontwrichting van de economie, terwijl centrale banken verspreid over de wereld bezig zijn met het opvoeren van de rente.

In Australië won de All Ordinaries 0,9 procent. Daar verwerkte de markt ook een miljardenovername in de bankenwereld. De Australia & New Zealand Banking Group neemt Suncorp over voor omgerekend meer dan 3 miljard euro. In verband met de deal lag de handel in de eerstgenoemde stil. Suncorp werd tot meer dan 7 procent hoger gezet.